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05 октября, 21:45

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В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

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В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления. Сообщить можно об его отсутствии, недостаточном прогреве батарей, протечках, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Осенью звонков в единый диспетчерский центр становится больше, поэтому для вопросов по теплу выделяют отдельную линию. Позвонить можно по номеру +7 (800) 100-23-29. Сообщения принимают круглосуточно.

Оставить заявку можно не ранее чем через пять дней после официальной даты старта отопительного сезона в Москве. В этом году он начался 3 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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