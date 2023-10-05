В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления. Сообщить можно об его отсутствии, недостаточном прогреве батарей, протечках, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Осенью звонков в единый диспетчерский центр становится больше, поэтому для вопросов по теплу выделяют отдельную линию. Позвонить можно по номеру +7 (800) 100-23-29. Сообщения принимают круглосуточно.

Оставить заявку можно не ранее чем через пять дней после официальной даты старта отопительного сезона в Москве. В этом году он начался 3 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.