Реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершили на юге Москвы

На юге столицы закончили реконструкцию бывшего кинотеатра "Бирюсинка". Специальная комиссия уже проверила объект, а застройщику выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко. Это значит, что здание уже можно вводить в эксплуатацию.

"Бирюсинка" находится на Булатниковской улице. Теперь это четырехэтажное здание с подземным уровнем. Общая площадь – семь тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.