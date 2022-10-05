Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Город

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершили на юге Москвы

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершили на юге Москвы

"Это наш город": 50 домов расселили по программе реновации с июля по сентябрь 2022 года

"Это наш город": четыре автомобильных моста сдадут в столице до конца 2023 года

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок в часы пик из-за дождя

Улично-дорожная сеть в Мневниковской пойме свяжет городские объекты с автомагистралями

Реконструкция Дмитровского путепровода должна завершиться в 2023 году

Монолитные конструкции станций на участке Троицкой линии метро готовы на 90% – Бочкарев

Новости часа: дети мобилизованных москвичей будут бесплатно посещать детсады и секции

Площадки для воркаута появились в сквере на Снежной улице в Москве

Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в часы пик

На юге столицы закончили реконструкцию бывшего кинотеатра "Бирюсинка". Специальная комиссия уже проверила объект, а застройщику выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко. Это значит, что здание уже можно вводить в эксплуатацию.

"Бирюсинка" находится на Булатниковской улице. Теперь это четырехэтажное здание с подземным уровнем. Общая площадь – семь тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика