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Монолитные конструкции станций на участке Троицкой линии метро готовы на 90% – Бочкарев

Монолитные конструкции станций на участке Троицкой линии метро готовы на 90% – Бочкарев

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Монолитные конструкции станций на участке Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Мамырей" готовы на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего на Троицкой линии метро будет 17 станций. На пяти станциях – "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри" – специалисты приступили к внутренней отделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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