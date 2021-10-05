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Транспорт

20:30

В районе станций Стрешнево и Щукинская проведут благоустройство

город транспорт благоустройство видео Наиль Губаев

На северо-западе столицы возле станции МЦД Стрешнево и Щукинская появятся велодорожки, стоянки такси, парковки для автомобилей и велосипедов.

Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства на этом участке от станции Красный Балтиец до улицы Свободы.

Работы развернутся на территории почти 72 гектар. Там построят новый пешеходный переход через железнодорожные пути и реконструируют действующий, чтобы пассажиры могли с комфортом пользоваться новым транспортно-пересадочным узлом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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