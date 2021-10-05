На медиафасаде кинотеатра "Октябрь" появилась надпись от Москвы 24

На медиафасаде кинотеатра "Октябрь" появилась надпись, связанная с массовыми сбоями в мессенджерах, которые произошли накануне. Там написано: "Телек не висит – а всегда работает. Включай М24".

4 октября неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались и продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.