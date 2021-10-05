Северо-Западная и Северо-Восточная хорды соединились на девять месяцев раньше срока

Новую дорогу, которая связала Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, открыли на девять месяцев раньше срока. Чтобы соединить хорды, строители возвели два моста через реку Лихоборку и два путепровода над железной дорогой.

Как после этого изменилась жизнь столичных автомобилистов – в эфире телеканала Москва 24.