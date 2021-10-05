Мосгаз начал внеплановые проверки оборудования в жилых домах

Мосгаз начал внеплановые проверки газового оборудования в квартирах москвичей. Узнать точно, на какое число намечен визит специалиста, можно на официальном портале Мосгаза в разделе "График техобслуживания".

Кроме того, информацию обещают разместить на инфощитах во дворах и в подъездах. Москвичей просят с пониманием отнестись к работе службы и обеспечить доступ к оборудованию.

Также специалисты напомнили: если в доме ощущается запах газа, нужно вызывать аварийную бригаду по номеру 104. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.