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Новости

05 сентября, 21:55

Город

В ВАО состоялось мероприятие, посвященное началу учебного года и дорожной безопасности

В ВАО состоялось мероприятие, посвященное началу учебного года и дорожной безопасности

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В Восточном административном округе столицы состоялось мероприятие, посвященное началу учебного года и дорожной безопасности. Оно было направлено на детей разных возрастов. Для самых маленьких подготовили "сказку о транспорте", мультики, аквагрим и другие развлечения. Для школьников и их родителей организовали тренировку по управлению электросамокатами и обучающие мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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