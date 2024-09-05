В ВАО состоялось мероприятие, посвященное началу учебного года и дорожной безопасности

В Восточном административном округе столицы состоялось мероприятие, посвященное началу учебного года и дорожной безопасности. Оно было направлено на детей разных возрастов. Для самых маленьких подготовили "сказку о транспорте", мультики, аквагрим и другие развлечения. Для школьников и их родителей организовали тренировку по управлению электросамокатами и обучающие мастер-классы.

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