05 сентября, 18:30Транспорт
Новости часа: инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период. Об этом сообщил Дептранс.
Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасному вождению на самокатах. Об этом рассказал столичный департамент образования.
Качество московского воздуха в августе улучшилось. Данные привел столичный департамент природопользования.