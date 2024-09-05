Новости часа: инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период. Об этом сообщил Дептранс.

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасному вождению на самокатах. Об этом рассказал столичный департамент образования.

Качество московского воздуха в августе улучшилось. Данные привел столичный департамент природопользования.