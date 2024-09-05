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Новости

05 сентября, 18:30

Транспорт

Новости часа: инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период

Новости часа: инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период

Пленарную сессию "Долголетие будущего" провели на форуме "Москва 2030"

Пилотный режим "МетаВДНХ" доступен пользователям со всей России

Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Сергей Собянин открыл прямой выезд с МСД в сторону области

Москвичи смогут выбрать профессию и учебное заведение на форуме "Навигатор поступления"

Экскурсия по набережным Яузы пройдет в Москве 7 сентября

Новости часа: открыто движение по дорожной связке между МСД и Симферопольским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфраструктуру МЦД начали готовить к работе в зимний период. Об этом сообщил Дептранс.

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасному вождению на самокатах. Об этом рассказал столичный департамент образования.

Качество московского воздуха в августе улучшилось. Данные привел столичный департамент природопользования.

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