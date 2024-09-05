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05 сентября, 18:30

Общество

Пленарную сессию "Долголетие будущего" провели на форуме "Москва 2030"

Пленарную сессию "Долголетие будущего" провели на форуме "Москва 2030"

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В Гостином Дворе на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" провели пленарную сессию "Долголетие будущего". Ученые, экономисты, деятели искусства и власти столицы обсудили, как можно в обществе сформировать массовую культуру долголетия.

Участники также обменялись мнением, какие шаги необходимо предпринять, чтобы увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестивалиобществовидеоСветлана Ключникова
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