Пленарную сессию "Долголетие будущего" провели на форуме "Москва 2030"

В Гостином Дворе на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" провели пленарную сессию "Долголетие будущего". Ученые, экономисты, деятели искусства и власти столицы обсудили, как можно в обществе сформировать массовую культуру долголетия.

Участники также обменялись мнением, какие шаги необходимо предпринять, чтобы увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.