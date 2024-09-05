Пилотный режим "МетаВДНХ" доступен пользователям со всей России

В честь 85-летия ВДНХ для пользователей со всей открыли доступ к виртуальной копии выставки под названием "МетаВДНХ". Жители всей России могут опробовать цифрового двойника в пилотном режиме.

"МетаВДНХ" позволяет отправиться на уникальную виртуальную экскурсию, походить по залам и даже встретить рассвет на ВДНХ. При работе над цифровой копией выставки разработчики стремились к историческому соответствию и достоверности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.