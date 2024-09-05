Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый путепровод под МЦД-4 соединит улицы Двинцев и Складочную, сообщил Сергей Собянин. Улучшится транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща, где живут около 135 тысяч человек. Тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра готов на 90%.

"Завершается возведение основных конструкций строящейся станции "Новомосковская" Троицкой линии метро. Станционный комплекс, помимо пассажирской зоны, включает большое количество технических помещений. Всего их на "Новомосковской" – более 240. Архитектурно-отделочные работы здесь выполнены на 80%", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Спорткомплекс с футбольным полем и гостиницу построят на участках рядом с московским городским вокзалом Нижегородская. В данный момент инвестор готовит проект планировки территории вдоль Перовского шоссе и реализует его за 5 лет.