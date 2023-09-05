Территории возле четырех станций МЦД-3 благоустроят

Территории возле станций Ховрино, Авиамоторная, Сортировочная и Грачевская МЦД-3 благоустроят. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В частности, работы запланированы на участках от Боровской улицы до станции метро "Авиамоторная", а также от МКАД до Фестивальной улицы. Там должны привести в порядок пешеходный мост через ж/д пути, связывающий проезд Энтузиастов и улицу Буракова, а между Ионинской и Золотой улицами – построить новый.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

