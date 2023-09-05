Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

На территориях возле станций Ховрино, Авиамоторная, Сортировочная и Грачевская МЦД-3 пройдут работы по благоустройству. Об этом сообщил Сергей Собянин. В частности, работы запланированы на участках от Боровской улицы до станции метро "Авиамоторная", а также от МКАД до Фестивальной улицы. Там должны привести в порядок пешеходный мост через пути МЖД, а между Ионинской и Золотой улицами – построить новый.

В первый день осени Московские центральные диаметры перевезли миллион пассажиров. Об этом рассказали в столичном Дептрансе. Там также отметили, что москвичи все чаще выбирают именно рельсовый транспорт для перемещений по городу. Между тем в ближайшие дни в городе запустится МЦД-4.

На территории одного из крупнейших столичных медучреждений – Филатовской больницы – 5 сентября открыли уникальный центр экстренной помощи. Он стал уже третьим флагманом, работающим по новому стандарту. Там смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день.

195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов". Эта акция проводится в Москве в восьмой раз, и в начале в ней принимало участие только 40 компаний. Принять участие в акции могут москвичи, которые проголосуют на выборах мэра онлайн.

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