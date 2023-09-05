Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 17:45

Город

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 5 сентября

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 5 сентября

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ЦОДД спрогнозировал вечерний столичный трафик до 7 баллов во вторник, 5 сентября. Движение будет затруднено в основном в центре города, на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Например, заторы возникли на Садовой-Самотечной улице, а также на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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