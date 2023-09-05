ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 5 сентября

ЦОДД спрогнозировал вечерний столичный трафик до 7 баллов во вторник, 5 сентября. Движение будет затруднено в основном в центре города, на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Например, заторы возникли на Садовой-Самотечной улице, а также на шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.