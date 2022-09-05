Новости последнего часа: в Москве объявят конкурс на поставку более тысячи электробусов

Конкурс на поставку более тысячи электробусов планируют объявить в Москве в 2022 году, рассказали в столичном Дептрансе.

Заморозки до -2 градусов ожидаются ночью в Москве, сообщили в Гидрометцентре России.

Пятеро военнослужащих ДНР погибли, и семеро получили ранения за минувшие сутки, сообщает Народная милиция республики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

