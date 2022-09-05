Столичные электробусы отметили день рождения

5 сентября свой день рождения отмечают московские электробусы. Впервые их запустили на ВДНХ четыре года назад. Сегодня же экологичные маршруты проходят в самых разных районах города, в том числе и в ТиНАО.

Всего по столичным дорогам сейчас курсируют более тысячи электробусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

