Новости часа: в столице ограничат движение на центральных улицах из-за Дня города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за Дня города ограничат движение по Тверской, Моховой и другим центральным улицам. Такие данные опубликовал портал mos.ru.

Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне. Об этом сообщил худрук Владимир Машков.

США не заинтересованы в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов.