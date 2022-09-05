В Москве откроют почти 10 км выделенных полос с 24 сентября

Еще почти 10 километров "выделенок" появятся в столице в конце этого месяца. Всего сделано шесть специальных полос.

При этом самый длинный участок – на Севастопольском проспекте – составит около трех километров. Всего в столице протяженность выделенных полос для общественного транспорта уже порядка 400 километров.

В каких еще районах появятся "выделенки"? И сколько времени в пути они позволят сэкономить местным жителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.