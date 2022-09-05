Почти 10 км выделенных полос откроют в столице с 24 сентября

Еще выделенных полос откроют в Москве с 24 сентября. Это почти 10 километров дорог. Благодаря этому городскому транспорту будет проще соблюдать расписание.

Самый длинный участок – на Севастопольском проспекте – около трех километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.