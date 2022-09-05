Участки с историческим мощением сделали в центре Москвы

Участки с историческим мощением восстановили в центре Москвы в рамках благоустройства. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, для музейных участков подобрали места на тротуарах, где они хорошо заметны, но при этом не мешают пешеходам и велосипедистам. Шесть участков исторического мощения выполнены при благоустройстве Шведского тупика, Большого Гнездниковского и Брюсова переулков. Специалисты использовали старинную брусчатку, которая была найдена там же.

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