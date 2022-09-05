Пятый молодежный форум "Наследие" начнет работу в Москве с 24 сентября

В Москве пройдет пятый молодежный форум "Наследие". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. В данный момент начался прием заявок.

Главная тема форума – сохранение памятников культуры и их интеграция в жизнь города. Мероприятие продлится с 24 сентября по 26 ноября. Программа будет состоять из нескольких частей – конкурсной, образовательной, деловой и фестивальной.

Участники разработают проект реставрации памятника культурного наследия и создадут концепцию, как сделать его местом притяжения для москвичей и туристов. Идеи оценит экспертное жюри, а лучшие решения могут реализовать в будущем. Заполнить анкету можно на официальном сайте форума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.