Заторы 8 баллов пообещали на московских дорогах вечером 5 сентября. Это данные ЦОДД. Первая полноценная учебная неделя началась – утром можно было почувствовать разницу с летом.

В вечерний час пик основные затруднения пообещали в центре, на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД, уточнили в Дептрансе. Там порекомендовали пересаживаться на общественный транспорт в случае затруднения трафика.

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