В Москве началась генеральная уборка ко Дню города

Москву готовят ко Дню города. Ей исполнится 875 лет, поэтому в столице началась генеральная уборка.

В метро и пересадочных узлах МЦК промоют вестибюли и станции, в общей сложности это 780 тысяч квадратных метров. Почистят стеклянные фасады и прилегающую территорию. Также помоют автобусы с электробусами. 85 рабочих бригад проведут санитарную обработку остановок.

Еще проверят 50 тысяч светофоров. Более 30 экипажей Дорожного патруля и три экипажа велопатруля ЦОДД будут следить за порядком на дорогах. Почистят все парковки со шлагбаумами, а их в Москве больше 150.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.