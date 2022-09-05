Предстоящие выходные обещают быть очень насыщенными – столица отпразднует День города 10 и 11 сентября. Уже подготовлены около 200 крупных мероприятий. Они пройдут во всех округах.

В центре уже начали монтировать декорации. Среди основных площадок – Тверская улица, Ландшафтный парк на Павелецкой площади, Цветной бульвар, Поклонная гора, ВДНХ и сад "Эрмитаж". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.