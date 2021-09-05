На Красную площадь вышел сводный оркестр

На Красной площади грандиозно завершается фестиваль "Спасская башня". На брусчатку вышел сводный оркестр.

В фестивале приняли участие оркестры из пяти стран: России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.