Вильфанд назвал заморозки необычными для сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что заморозки в начале сентября для Москвы нетипичны.

В частности, специалист предупредил о сильном похолодании в понедельник, 5 сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.