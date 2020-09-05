Стартовал посвященный 85-летию метро квест

Московский метрополитен 15 мая отметил 85-й юбилей. В субботу, 5 сентября, стартовал исторический квест, посвященный праздничной дате. Он продлится до 5 января.

Конкурс пройдет в несколько этапов, на каждом из которых участники смогут узнать интересные факты о станциях столичной подземки.

Это будет квест по первым станциям и линиям метро – Филевской и Сокольнической. В качестве бонусных вопросов добавили две станции МЦД – "Тушинскую" и "Славянский бульвар".

Перейти на сайт проекта можно через QR-коды, размещенные на станциях и в поездах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.