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05 августа, 13:15

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Пустующие территории Москвы превратят в спортивные кластеры и прогулочные зоны

Пустующие территории Москвы превратят в спортивные кластеры и прогулочные зоны

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В Москве активно благоустраивают ранее пустующие территории, превращая их в спортивные кластеры и прогулочные маршруты. Уже в этом году на улице Нижняя Хохловка появится новая спортплощадка, а на Кронштадтском бульваре создадут удобный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта.

В прошлом году преобразились участки на улицах Окской и Лукинской, а в Марьине на неиспользуемой территории открыли каток. Всего до 2030 года в столице планируют построить и реконструировать более 200 спортивных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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