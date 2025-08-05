05 августа, 13:15Город
Пустующие территории Москвы превратят в спортивные кластеры и прогулочные зоны
В Москве активно благоустраивают ранее пустующие территории, превращая их в спортивные кластеры и прогулочные маршруты. Уже в этом году на улице Нижняя Хохловка появится новая спортплощадка, а на Кронштадтском бульваре создадут удобный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта.
В прошлом году преобразились участки на улицах Окской и Лукинской, а в Марьине на неиспользуемой территории открыли каток. Всего до 2030 года в столице планируют построить и реконструировать более 200 спортивных объектов.
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