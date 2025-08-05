Москвичам рассказали о городских мероприятиях для детей 5 августа

В Москве 5 августа пройдет сразу несколько мероприятий для детей. Например, на фестивале "Молодежная точка" на Болотной площади состоится мастер-класс по созданию панно из мягкого пластилина "Ежик". Начало – в 18:00.

Там же в 19:00 юных москвичей ждут на занятие по созданию акварельного скетча "Арбуз". Художник покажет и расскажет о различных техниках и приемах акварельной живописи.

В свою очередь, арт-павильон "Ракета" приглашает на занятие по сборке развивающего конструктора. Там можно освоить различные техники сборки, узнать секреты быстрой и аккуратной укладки элементов, а также научиться создавать оригинальные декоры из готовых наборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.