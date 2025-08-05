Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:45

Город

Москвичам рассказали о городских мероприятиях для детей 5 августа

Москвичам рассказали о городских мероприятиях для детей 5 августа

Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 5 августа

Москва стала лидером среди российских регионов по индексу привлекательности для молодежи

"Утро": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 5 августа

Горожане выберут название для набережной Москвы-реки в "Коломенском"

Автоюристы разъяснили, как действовать в спорной ситуации со штрафом за нарушение ПДД

Московское лето приобретет параметры субтропического климата

ДТП с грузовиком и автомобилем скорой помощи произошло ночью в Москве

Фургон загорелся под мостом на Волоколамском шоссе в Москве

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

В Москве 5 августа пройдет сразу несколько мероприятий для детей. Например, на фестивале "Молодежная точка" на Болотной площади состоится мастер-класс по созданию панно из мягкого пластилина "Ежик". Начало – в 18:00.

Там же в 19:00 юных москвичей ждут на занятие по созданию акварельного скетча "Арбуз". Художник покажет и расскажет о различных техниках и приемах акварельной живописи.

В свою очередь, арт-павильон "Ракета" приглашает на занятие по сборке развивающего конструктора. Там можно освоить различные техники сборки, узнать секреты быстрой и аккуратной укладки элементов, а также научиться создавать оригинальные декоры из готовых наборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика