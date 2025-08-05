Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 5 августа

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 5 августа горожан ждут на экскурсию "Красносельский авангард". Участники увидят амбулаторию и школу с обсерваторией, одну из первых, построенных в Москве после революции. Также они посетят "опытно-образцовые дома для рабочих", где жил архитектор Борис Иофан до 1931 года. Мероприятие начнется в 17:00 на спортивной площадке на улице Верхней Красносельской.

Для любителей морепродуктов, мяса и кухни Дальнего Востока лучше отправиться на фудкорты на Стартовой улице. Там можно попробовать разнообразные блюда: креветки на веточке, шаверму с лососем, шашлыки, гриль-колбаски, жареные пельмени и картофельные смайлики.

Завершить день можно в летнем кинотеатре в "Музеоне". Там покажут американский музыкальный романтический фильм "Ла-ла-ленд" на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало – в 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.