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05 августа, 07:00

Город

Москвичам рассказали, как провести свободное время 5 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 5 августа

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Жителям столицы представили культурную афишу на 5 августа. В нее вошли два фестиваля, танцы и кинопоказ.

Так, в "Сколкове" с 10:00 до 23:00 можно посетить выставку "Портал.АРТ" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", а на фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы" на Новом Арбате воссоздали атмосферу писательских дач 30-х годов.

Кроме того, вечером можно бесплатно потанцевать в Измайловском парке или посетить показ фильма "Тополиный пух" с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко в главных ролях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжеты: Лето в Москве , Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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