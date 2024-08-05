Москвичам рассказали, как провести свободное время 5 августа

Жителям столицы представили культурную афишу на 5 августа. В нее вошли два фестиваля, танцы и кинопоказ.

Так, в "Сколкове" с 10:00 до 23:00 можно посетить выставку "Портал.АРТ" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", а на фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы" на Новом Арбате воссоздали атмосферу писательских дач 30-х годов.

Кроме того, вечером можно бесплатно потанцевать в Измайловском парке или посетить показ фильма "Тополиный пух" с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко в главных ролях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

