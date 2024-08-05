Жителям столицы представили культурную программу на 5 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 5 августа. В афишу мерприятий вошли два фестиваля, кинопоказ и концерт. Так, в "Сколкове" с 10:00 до 23:00 можно посетить выставку "Портал.АРТ" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", а на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу" – танцевальную фитнес-программу.

Между тем в 15:00 в "Синема парк Мосфильм" покажут "Мимино", а в 19:30 в джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт Jazz Dance Orchestra. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

