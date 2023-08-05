05 августа, 23:00M24.RU
Аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" прошел в рамках МУФ
Выступление оркестра ASTORIA и аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" состоялись в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках".
На фасаде Дворца водных видов спорта были показаны графика и световые проекции, посвященные жизни в Москве.
Перформанс создали медиахудожники при участии нейросетей. В перформансе использованы переосмысленные нейросетью музыкальные произведения композитора Руслана Сабирова.