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05 августа, 23:00

M24.RU

Аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" прошел в рамках МУФ

Аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" прошел в рамках МУФ

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Выступление оркестра ASTORIA и аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" состоялись в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках".

На фасаде Дворца водных видов спорта были показаны графика и световые проекции, посвященные жизни в Москве.

Перформанс создали медиахудожники при участии нейросетей. В перформансе использованы переосмысленные нейросетью музыкальные произведения композитора Руслана Сабирова.
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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