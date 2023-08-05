Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары. Дороги поливают чаще, в транспорте пассажирам раздают воду.

В Подмосковье усилили контроль за торфяниками. Специалисты чаще патрулируют леса, чтобы не допустить повторения ситуации 2010 года, когда из-за сильной жары возникли пожары.

Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. Для тренировок здесь оборудовали зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с трибунами на 300 мест.

Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива. Судно получило пробоину в районе машинного отделения. На данный момент вода не поступает внутрь судна, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет.

Во время оползня в Грузии погибла россиянка. По данным МВД, найдено 16 погибших.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.