Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Новости

Новости

05 августа, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

В Подмосковье усилили патрулирование торфяников

Москвичам рассказали об исторической реконструкции ко Дню памяти российских воинов на ВДНХ

Москвичам рассказали о программе в Гостином дворе в рамках МУФ

Для москвичей устроят тренировочный забег в рамках МУФ на площадке в "Лужниках"

Столичные спасатели перешли на усиленный режим работы

Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Центральном округе Москвы

Москвичам рассказали, что ждет гостей в "Лужниках" в рамках МУФ

В столице из-за жары раздают воду в местах общественного транспорта

Жителям столицы рассказали, какую программу подготовили на МУФ 5 августа

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары. Дороги поливают чаще, в транспорте пассажирам раздают воду.

В Подмосковье усилили контроль за торфяниками. Специалисты чаще патрулируют леса, чтобы не допустить повторения ситуации 2010 года, когда из-за сильной жары возникли пожары.

Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. Для тренировок здесь оборудовали зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с трибунами на 300 мест.

Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива. Судно получило пробоину в районе машинного отделения. На данный момент вода не поступает внутрь судна, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет.

Во время оползня в Грузии погибла россиянка. По данным МВД, найдено 16 погибших.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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