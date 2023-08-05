Жителям столицы рассказали, какую программу подготовили на МУФ 5 августа

Мастер-класс по созданию мягких игрушек и эксперименты с замороженным углекислым газом. Московский урбанистический форум подготовил насыщенную программу и для юных посетителей.

Так, в Гостином дворе организована площадка "Город детства", а для взрослых 5 августа пройдут лекции о здоровье и иммерсивные шоу. Что будут на них показывать?

Чем еще удивляет гостей Московский урбанистический форум? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.