Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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14:15

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Жителям столицы рассказали, какую программу подготовили на МУФ 5 августа

Жителям столицы рассказали, какую программу подготовили на МУФ 5 августа

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Мастер-класс по созданию мягких игрушек и эксперименты с замороженным углекислым газом. Московский урбанистический форум подготовил насыщенную программу и для юных посетителей.

Так, в Гостином дворе организована площадка "Город детства", а для взрослых 5 августа пройдут лекции о здоровье и иммерсивные шоу. Что будут на них показывать?

Чем еще удивляет гостей Московский урбанистический форум? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городдосугвидеоЕкатерина ФоменкоДарья Филаткина
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