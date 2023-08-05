Столичные службы работают в усиленном режиме из-за сильной жары

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за сильной жары. Об сообщил заммэра Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, 5 августа и в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть отметки 35 градусов. Коммунальщики проводят аэрацию воздуха, поливают проезжую часть, деревья и кустарники.

В жаркие дни москвичи предпочитают проводить время у воды. Где находятся самые популярные места отдыха?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.