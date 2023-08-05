Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве

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Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за сильной жары. Об сообщил заммэра Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, 5 августа и в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть отметки 35 градусов. Коммунальщики проводят аэрацию воздуха, поливают проезжую часть, деревья и кустарники.

В жаркие дни москвичи предпочитают проводить время у воды. Где находятся самые популярные места отдыха?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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