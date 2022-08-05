Кулинарные шоу и кинопоказы под открытым небом пройдут на фестивале "Московское варенье"

Кулинарные шоу и кинопоказы под открытым небом, выступления театральных и музыкальных коллективов пройдут на площадках фестиваля "Московское варенье". На фестивале также можно попробовать овощные десерты, сладости из козьего молока.

На "Московском варенье" также работает фэшн-маркет, на который свои коллекции привезли 70 региональных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

