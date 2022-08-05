Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Столичные коммунальщики проводили аэрацию несколько дней подряд из-за жары. Машины распыляют воду над проезжей частью. Это помогает остудить асфальт и одновременно освежить воздух. Они орошают улицы каждый раз, когда температура превышает 25 градусов. На этой неделе аэрацию проводили каждый день.

90% москвичей сегодня живет в шаговой доступности от парков. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр подробно рассказал о программе "Мой район", ее результатах и планах. В Гостином дворе открылась большая тематическая выставка, посвященная этому масштабному городскому проекту благоустройства.

В некоторых заведениях "Вкусно – и точка" заработают кафе, как это было раньше. До открытия остается меньше недели. Владельцы сети обещают сделать меню близким к привычному и даже запустить такую же программу лояльности.

Обновленная сеть кофеен Starbucks может получить название Starbox. Об этом сообщил один из новых владельцев, ресторатор Антон Пинский. Еще один вариант – Stars. Пинский вместе с рэпером Тимати ранее приобрели американскую сеть. Ранее Тимати писал в соцсетях, что масштабного ребрендинга не планируется. Он также призвал россиян принять участие в разработке названия и логотипа.

Четырех человек госпитализировали после аварии на Киевском шоссе. Об этом сообщили в ГИБДД. На 35-м километре трассы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пострадал водитель машины, а также три пассажира микроавтобуса. У них травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших забрал медицинский вертолет. Мужчина был заблокирован в искореженной машине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

