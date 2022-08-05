Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

05 августа, 21:00
Столичные коммунальщики проводили аэрацию несколько дней подряд из-за жары. Машины распыляют воду над проезжей частью. Это помогает остудить асфальт и одновременно освежить воздух. Они орошают улицы каждый раз, когда температура превышает 25 градусов. На этой неделе аэрацию проводили каждый день.
90% москвичей сегодня живет в шаговой доступности от парков. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр подробно рассказал о программе "Мой район", ее результатах и планах. В Гостином дворе открылась большая тематическая выставка, посвященная этому масштабному городскому проекту благоустройства.
В некоторых заведениях "Вкусно – и точка" заработают кафе, как это было раньше. До открытия остается меньше недели. Владельцы сети обещают сделать меню близким к привычному и даже запустить такую же программу лояльности.
Обновленная сеть кофеен Starbucks может получить название Starbox. Об этом сообщил один из новых владельцев, ресторатор Антон Пинский. Еще один вариант – Stars. Пинский вместе с рэпером Тимати ранее приобрели американскую сеть. Ранее Тимати писал в соцсетях, что масштабного ребрендинга не планируется. Он также призвал россиян принять участие в разработке названия и логотипа.
Четырех человек госпитализировали после аварии на Киевском шоссе. Об этом сообщили в ГИБДД. На 35-м километре трассы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пострадал водитель машины, а также три пассажира микроавтобуса. У них травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших забрал медицинский вертолет. Мужчина был заблокирован в искореженной машине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: