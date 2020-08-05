Urban Forum стартовал в Москве

В Москве стартовал Urban Forum – главная выставка в области градостроительства и архитектуры. Среди постоянных участников Московского урбанистического форума – Capital Group.

В этот раз компания на своем стенде разместила элементы настоящей стройки – установила бетонные сваи, завезла грунт и арматуру. А для полного погружения в атмосферу на 3D-экране запустили трансляцию процесса работы экскаваторов и буровых машин. У компании большой опыт в части технических инноваций. Все желающие могут осмотреть выставку и посетить мероприятия форума до 21 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.