В Москве начался капитальный ремонт Жуковского путепровода

В Москве начали капитальный ремонт Жуковского путепровода, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

По данным ведомства, ремонт необходим из-за разрушений дорожного полотна и плохого состояния части железобетонных конструкций. Это может оказать влияние на безопасность автомобилистов и пешеходов.

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