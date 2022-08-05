Москвичам покажут процесс аэрации города

Синоптики 5 августа ожидают до 32 градусов жары, в связи с чем коммунальные службы производят аэрацию воздуха.

Москвичам покажут, как охлаждают город, как выглядит процесс работы поливальных машин и их маршрут. Столичные коммунальщики проводят аэрацию несколько дней подряд. Машины распыляют воду над проезжей частью. Воздух в городе орошают каждый раз, когда температура превышает 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.