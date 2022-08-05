Водолазы продолжают очистку акватории у Северного речного вокзала

В Москве водолазы продолжают чистить акваторию у Северного речного вокзала. Работы ведутся с баржи.

Уточняется, что сначала производится обследование дна, затем с помощью крана извлекается крупный мусор и металлолом.

В 2021 году было очищено 26 причалов. В этом году в порядок приведут 17. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.