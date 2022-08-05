Москва 24 запустила рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки и скверы. На этот раз жителям столицы предложили угадать улицу на юго-востоке Москвы.

Эта улица проходит через три района, ее название связано с одной из самых известных российских рек. При этом оно не менялось с 1964 года.

Ответы можно присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.