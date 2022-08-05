В Москве благоустроят набережную в районе Правобережной улицы

На набережной в районе Правобережной улицы проводятся работы по благоустройству. Среди основных задач – создание комфортной зоны отдыха у воды.

Кроме того, планируется сделать пешеходную зону с лавочками около канала имени Москвы, а для спортсменов будут оборудованы площадки для воркаута и волейбольный корт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

