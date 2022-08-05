Москвичам показали процесс аэрации воздуха в городе

В Москве 5 августа температура воздуха может подняться до 32 градусов, в связи с чем город три раза в сутки орошают из коммунальных машин.

Телеканал Москва 24 в прямом эфире покажет этот процесс, установив на поливальные машины несколько камер. Одна из них показывает сам процесс, а другая – маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

