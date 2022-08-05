Более 200 точек продажи бахчевых заработали в Москве

В Москве открылись свыше 200 точек продажи бахчевых. Арбузы и дыни везут в столицу из разных регионов России.

Отмечается, что все плоды проходят тщательную проверку, в ходе которой смотрят не только документы и сертификаты, но и уровень нитратов в самом плоде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.