Павильон "Ластоногие" открылся в Московском зоопарке после реконструкции

После реконструкции павильон "Ластоногие" открылся в Московском зоопарке.

Его обитателями являются животные, живущие в северных широтах. Кроме того, под павильоном есть специальное помещение, откуда открываются самые красивые виды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.