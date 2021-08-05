В Москве обсудили, как обеспечить жителей новых многоэтажек парковками

Как обеспечить жителей новых многоэтажек парковками – этот вопрос обсуждали в Москве. Проблема актуальна для тысячи автомобилистов. Кроме того, зачастую рядом с новостройками не хватает социальной инфраструктуры – детских садов, больниц и школ.

Еще один важный вопрос – это расселение аварийного жилья. Необходимо, чтобы людям предоставили равноценное жилье. Сейчас по закону им полагается предоставить выкупную стоимость старого. Кроме того, малоимущих россиян предлагают обеспечить субсидией на съемное жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.